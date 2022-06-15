Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22,19 puan artarak 2.531,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,23 puan ve yüzde 0,21 kazanımla 2.514,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.501,77, en yüksek 2.533,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 2.531,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 1,25 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,62 puan ve yüzde 0,78 yükselişle 2.778,50 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, SASA Polyester ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.821,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.821,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazançla 1 milyon 19 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,2447 lira, satışta 17,3138 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,2222 lira, satışta 17,2912 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,31'den, bileşik getirisi de yüzde 25,78'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0404, sterlin/dolar paritesi 1,2061, dolar/yen paritesi de 134,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 düşüşle 118,24 dolardan işlem görüyor.