Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,23 puan azalarak 2.508,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,59 puan ve yüzde 0,66 kazançla 2.526,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.489,82, en yüksek 2.533,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 2.508,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,26, teknoloji endeksi yüzde 2,77 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,77 puan ve yüzde 0,24 düşüşle 2.756,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.812,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.812,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 kayıpla 1 milyon bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,2222 lira, satışta 17,2912 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,2223 lira, satışta 17,2913 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,18'den, bileşik getirisi de yüzde 25,64'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0415, sterlin/dolar paritesi 1,2010, dolar/yen paritesi de 134,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,52 yükselişle 122,25 dolardan işlem görüyor.