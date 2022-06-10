Piyasalarda gün sonu - Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,46 puan azalarak 2.543,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,13 puan ve yüzde 0,94 değer kaybederek 2.547,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.527,59, en yüksek 2.597,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 2.543,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 43,43 puan ve yüzde 1,53 düşüşle 2.794,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 71'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.858,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.858,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,10 kayıpla 1 milyon bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,0469 lira, satışta 17,1152 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,1865 lira, satışta 17,2553 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 25,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2337, dolar/yen paritesi de 134,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,16 düşüşle 119,00 dolardan işlem görüyor.