Piyasalarda gün sonu - Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,31 puan artarak 2.527,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 28,05 puan ve yüzde 1,15 kazançla 2.466,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.466,70, en yüksek 2.539,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,62 artışla 2.527,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,98, sanayi endeksi yüzde 3,19, hizmetler endeksi yüzde 3,80 ve teknoloji endeksi yüzde 3,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 105,99 puan ve yüzde 3,91 yükselişle 2.815,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.857,45 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.857,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 kazanımla 972 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,3448 lira, satışta 16,4103 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,3364 lira, satışta 16,4019 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 127,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,00 yükselişle 116,43 dolardan işlem görüyor.