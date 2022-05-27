Piyasalarda gün sonu - Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,01 puan azalarak 2.438,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,57 puan ve yüzde 0,15 kazançla 2.454,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.434,17, en yüksek 2.470,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 2.438,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,08 puan ve yüzde 0,84 düşüşle 2.709,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.854,0 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.854,0 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,8 kazançla 971 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,3364 lira, satışta 16,4019 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,3566 lira, satışta 16,4221 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2610, dolar/yen paritesi de 127,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 114,4 dolardan işlem görüyor.