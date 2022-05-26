Piyasalarda gün sonu - Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,75 puan artarak 2.450,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,70 puan ve yüzde 0,19 kazançla 2.422,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.421,15, en yüksek 2.455,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 artışla 2.450,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 2,31, teknoloji endeksi yüzde 1,74 ve sanayi endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 42,20 puan ve yüzde 1,57 yükselişle 2.732,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 23'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Karsan Otomotiv, Arçelik, Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.847,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.847,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,1 kayıpla 963 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,3566 lira, satışta 16,4221 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,2556 lira, satışta 16,3208 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2580, dolar/yen paritesi de 127,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,2 artışla 114,0 dolardan işlem görüyor.