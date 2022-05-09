Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,99 puan artarak 2.465,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,25 puan ve yüzde 0,17 kazançla 2.462,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.441,59, en yüksek 2.480,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 2.465,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,28 yükselişle 2.734,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.858,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.858,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 kayıpla 917 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,9635 lira, satışta 15,0235 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,8874 lira, satışta 14,9471 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 23,32'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2310, dolar/yen paritesi de 130,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6,2 düşüşle 105,6 dolardan işlem görüyor.