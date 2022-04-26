Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 64,30 puan azalarak 2.418,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,51 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.498,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.402,30, en yüksek 2.510,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,59 azalışla 2.418,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,19, sanayi endeksi yüzde 2,88, hizmetler endeksi yüzde 1,91 ve teknoloji endeksi yüzde 3,76 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 77,66 puan ve yüzde 2,79 düşüşle 2.704,24 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.903,10 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.903,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,03 kazanımla 909 bin 776 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7566 lira, satışta 14,8158 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7336 lira, satışta 14,7926 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0657, sterlin/dolar paritesi 1,2623, dolar/yen paritesi de 127,44 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,25 yükselişle 104,57 dolardan işlem görüyor.