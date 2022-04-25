Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,10 puan artarak 2.482,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 0,02 puan kazanımla 2.472,52 seviyesinde başladı. Gün içinde en düşük 2.427,60, en yüksek 2.498,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 2.482,60 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı, sanayi ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,57 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 2.781,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.894,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.894,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 kayıpla 909 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7336 lira, satışta 14,7926 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6965 lira, satışta 14,7554 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0705, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 127,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,71 düşüşle 99,60 dolardan işlem görüyor.