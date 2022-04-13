Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,33 puan azalarak 2.460,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 18,90 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.482,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.435,14, en yüksek 2.497,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2.460,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,73 puan ve yüzde 0,21 yükselişle 2.755,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.977,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.977,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazanımla 927 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,5502 lira, satışta 14,6085 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6530 lira, satışta 14,7117 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,64'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,81'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0862, sterlin/dolar paritesi 1,3060, dolar/yen paritesi de 125,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,55 yükselişle 106,43 dolardan işlem görüyor.