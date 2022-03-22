Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,78 puan artarak 2.188,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,07 puan ve yüzde 1,11 değer kaybederek 2.150,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.146,32, en yüksek 2.188,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 2.188,81 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1,40 ve teknoloji endeksi yüzde 1,20 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,46 puan ve yüzde 0,26 yükselişle 2.442,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 11'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.913,20 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.913,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazançla 912 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7938 lira, satışta 14,8531 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,8056 lira, satışta 14,8649 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1029, sterlin/dolar paritesi 1,3253, dolar/yen paritesi de 120,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,80 düşüşle 111,60 dolardan işlem görüyor.