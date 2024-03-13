Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 azalışla 8.944,81 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,22 puan azaldı. Dün 9.069,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 22,82 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.091,85 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.940,35, en yüksek 9.091,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Vestel Elektronik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 159 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 148,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0940 liradan, avro 35,0620 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 159 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 82,7 dolardan işlem görüyor.