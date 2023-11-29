Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 azalışla 8.057,05 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,49 puan azaldı. Dün 8.093,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,67 puan ve yüzde 0,30 artışla 8.118,22 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.039,10, en yüksek 8.125,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükselirken, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Tüpraş, Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2039 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,77, bileşik getirisi yüzde 40,14 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 147,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9100 liradan, avro 31,7490 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2039 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,8 azalışla 79,5 dolardan işlem görüyor.