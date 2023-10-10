Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,60 artışla 8.406,30 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 212,85 puan değer kazandı.

Dün 8.193,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 111,37 puan ve yüzde 1,36 değer kazanarak 8.304,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.304,81, en yüksek 8.418,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,49, hizmetler endeksi yüzde 2,99, sanayi endeksi yüzde 2,72 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97'si yükselirken, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi, Zorlu Enerji ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.858 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 26,50, bileşik getirisi yüzde 28,26 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2270 ve dolar/yen paritesi 148,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7280 liradan, avro 29,3960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.858 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 düşüşle 87,1 dolardan işlem görüyor.