Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 azalışla 8.446,78 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,67 puan değer kaybetti.

Dün 8.513,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,20 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 8.523,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.402,81, en yüksek ise 8.533,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 0,59, teknoloji endeksi yüzde 0,91 ve sanayi endeks yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Zorlu Enerji, Petkim ve BİM oldu.

Altının onsu 1.822 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 27,97, bileşik getirisi yüzde 29,93 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 149,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,5690 liradan, avro 28,9400 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.822 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 azalışla 89,5 dolardan işlem görüyor.