Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 8.524,63 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,67 puan değer kazandı.

Dün 8.486,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 60,43 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 8.547,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.508,46, en yüksek ise 8.562,70 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 1,70 ve sanayi endeks yüzde 1,15 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Zorlu Enerji, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.826 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 27,89, bileşik getirisi yüzde 29,84 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2080 ve dolar/yen paritesi 149,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,4980 liradan, avro 28,8280 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.826 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 90,4 dolardan işlem görüyor.