Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 azalışla 4.490,97 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,76 puan değer kaybetti.

Perşembe günü 4.501,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,87 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 4.532,60 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.447,75, en yüksek ise 4.556,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Koç Holding, İş Bankası (C) ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.980 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 137,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,8240 liradan, avro 21,4470 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.980 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 75,4 dolardan işlem görüyor.