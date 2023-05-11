Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,54 artışla 4.653,44 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 158,96 puan değer kazandı.

Dün 4.494,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 4.492,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.492,19, en yüksek ise 4.697,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,03, sanayi endeksi yüzde 2,35, teknoloji endeksi yüzde 2,36 ve hizmetler endeksi yüzde 1,86 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken, 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Koç Holding, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları ve Şişecam oldu.

Altının onsu 2.027 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,31, bileşik getirisi yüzde 16,97 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 134,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,5750 liradan, avro 21,3900 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2.027 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 77 dolardan işlem görüyor.