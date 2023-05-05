Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 azalışla 4.423,91 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,44 puan değer kaybetti.

Dün 4.484,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,95 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 4.481,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.405,30, en yüksek ise 4.496,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,93 ve hizmetler endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 18'i yükseldi, 81'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 2.037 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,55, bileşik getirisi yüzde 8,73 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 134,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4890 liradan, avro 21,4990 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 2.037 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.