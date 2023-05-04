Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 artışla 4.558,64 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,67 puan değer kazandı.

Dün 4.485,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,74 puan ve yüzde 0,35 değer kaybederek 4.470,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.470,23, en yüksek ise 4.577,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,43, teknoloji endeksi yüzde 2,37, sanayi endeksi yüzde 2,13 ve hizmetler endeksi yüzde 1,77 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükseldi, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, ve Şişecam oldu.

Altının onsu 2.037 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 7,05, bileşik getirisi yüzde 7,17 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1050, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 134,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4890 liradan, avro 21,5430 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,3 azalışla 2.037 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 artışla 72,9 dolardan işlem görüyor.