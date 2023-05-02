Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 azalışla 4.540,73 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,21 puan değer kaybetti.

Cuma günü 4.617,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,20 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 4.631,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.517,12, en yüksek ise 4.660,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,47, teknoloji endeksi yüzde 3,81, sanayi endeksi yüzde 2,53 ve hizmetler endeksi yüzde 1,84 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 7'si yükseldi, 93'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Tüpraş ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.983 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 137,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4720 liradan, avro 21,3280 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.983 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 78,8 dolardan işlem görüyor.