Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 azalışla 5.003,00 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,79 puan değer kaybetti.

Dün 5.022,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,28 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 5.034,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.983,92, en yüksek ise 5.042,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,49 ve teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükseldi, 75'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Enka İnşaat oldu.

Altının onsu 1.988 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,36, bileşik getirisi yüzde 13,80 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,030, sterlin/dolar paritesi 1,2470 ve dolar/yen paritesi 133,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4240 liradan, avro 21,4270 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.988 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 82,3 dolardan işlem görüyor.