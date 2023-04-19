Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 azalışla 4.980,46 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,24 puan değer kaybetti.

Dün 5.018,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,66 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.026,36 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.975,48, en yüksek ise 5.045,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükseldi, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal Madencilik, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.974 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,39, bileşik getirisi yüzde 13,83 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi 134,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4100 liradan, avro 21,2160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,6 azalışla 1.974 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,8 azalışla 83,0 dolardan işlem görüyor.