Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalışla 5.045,23 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,12 puan değer kaybetti.

Dün 5.059,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,80 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5.076,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.042,99, en yüksek ise 5.105,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükseldi, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal Madencilik, ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 2.001 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,70, bileşik getirisi yüzde 14,17 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2430 ve dolar/yen paritesi 134,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,3980 liradan, avro 21,2900 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2.001 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 84,4 dolardan işlem görüyor.