Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 artışla 5.120,78 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,90 puan değer kazandı.

Cuma günü 5.092,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,13 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 5.112,01 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.068,05, en yüksek ise 5.127,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal Madencilik, Akbank ve Girişim Elektrik Sanayi oldu.

Altının onsu 2.010 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,41, bileşik getirisi yüzde 14,93 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 134,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,3780 liradan, avro 21,2760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2.010 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 85,9 dolardan işlem görüyor.