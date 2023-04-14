Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 artışla 5.161,13 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,58 puan değer kazandı.

Dün 5.135,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,82 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.143,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.142,45, en yüksek ise 5.176,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,42 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükseldi, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Girişim Elektrik Sanayi, Kardemir (D) ve Koza Anadolu Metal Madencilik oldu.

Altının onsu 2.039 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,19, bileşik getirisi yüzde 15,77 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1060, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 132,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,3780 liradan, avro 21,4390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2.039 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 86,1 dolardan işlem görüyor.