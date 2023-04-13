Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artışla 5.170,92 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,82 puan değer kazandı.

Dün 5.146,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,75 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.164,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.153,05, en yüksek ise 5.187,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükseldi, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Şişecam ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 2.026 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,67, bileşik getirisi yüzde 16,28 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1023, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 133,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,3300 liradan, avro 21,3090 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 2.026 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 86,8 dolardan işlem görüyor.