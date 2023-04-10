Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,35 artışla 5.040,40 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,76 puan değer kazandı.

Cuma günü 4.924,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,38 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 4.956,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.956,02, en yüksek ise 5.041,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,91, hizmetler endeksi yüzde 2,28, sanayi endeksi yüzde 2,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükseldi, 5'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 2.000 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2430 ve dolar/yen paritesi 132,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2650 liradan, avro 21,0110 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 2.000 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 84,9 dolardan işlem görüyor.