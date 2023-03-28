Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 azalışla 4.942,56 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,24 puan değer kaybetti.

Dün 4.997,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,88 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 5.003,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.913,98, en yüksek ise 5.004,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 2,04 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 82'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yayla Gıda, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.953,8 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,18, bileşik getirisi yüzde 13,61 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2290 ve dolar/yen paritesi 130,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,1110 liradan, avro 20,6700 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.953,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 78,1 dolardan işlem görüyor.