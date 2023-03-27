Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 azalışla 5.023,09 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,89 puan değer kaybetti.

Cuma günü 5.031,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,81 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 5.064,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.001,67, en yüksek ise 5.074,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,27 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükseldi, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.956 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,55, bileşik getirisi yüzde 14,01 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2260 ve dolar/yen paritesi 131,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,0920 liradan, avro 20,5490 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,2 azalışla 1.956 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 75,2 dolardan işlem görüyor.