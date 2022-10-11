Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 azalışla 3.580,15 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,88 puan değer kaybetti.

Dün 3.582,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 10,52 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 3.592,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.569,52, en yüksek ise 3.594,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Petkim, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.663 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9700, sterlin/dolar paritesi 1,1050 ve dolar/yen paritesi 145,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5850 liradan, avro 18,0280 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.663 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 düşüşle 93,2 dolardan işlem görüyor.