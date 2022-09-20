Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 3.207,46 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,91 puan değer kazandı.

Dün 3.199,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,54 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 3.221,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.149,68, en yüksek ise 3.280,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,37 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri VakıfBank, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), ASELSAN, Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.667 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,000, sterlin/dolar paritesi 1,1420 ve dolar/yen paritesi 143,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,3040 liradan, avro 18,3140 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.667 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 91,1 dolardan işlem görüyor.