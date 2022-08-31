Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 3.168,05 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,09 puan değer kazandı.

Pazartesi günü 3.164,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,17 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 3.182,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.160,04 en yüksek ise 3.188,68 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 0,49 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,23 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Halkbank, Petkim ve VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.712 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,94, bileşik getirisi yüzde 14,43 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9980, sterlin/dolar paritesi 1,1630 ve dolar/yen paritesi 138,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,1930 liradan, avro 18,1610 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 1.712 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,6 azalışla 95 dolardan işlem görüyor.