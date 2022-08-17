Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 artışla 2.938,97 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,67 puan değer kazandı.

Dün 2.913,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,41 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.928,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.919,77 en yüksek ise 2.946,75 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve Koç Holding oldu.

Altının onsu 1.773 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,66, bileşik getirisi yüzde 19,53 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0180, sterlin/dolar paritesi 1,2110 ve dolar/yen paritesi 134,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9640 liradan, avro 18,2890 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.773 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 92,2 dolardan işlem görüyor.