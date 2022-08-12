Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 2.876,82 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,37 puan değer kazandı.

Dün 2.868,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,29 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 2.873,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.857,80 en yüksek ise 2.878,79 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Sabancı Holding ve Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.787,6 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,20, bileşik getirisi yüzde 20,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2150 ve dolar/yen paritesi 133,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9620 liradan, avro 18,4990 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.787,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 99,4 dolardan işlem görüyor.