Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 artışla 2.674,30 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,72 puan değer kazandı.

Dün 2.647,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,24 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 2.664,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.664,83, en yüksek ise 2.681,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,79, mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 1,56 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, SASA Polyester, ASELSAN ve Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası oldu.

Altının onsu 1.765,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0190, sterlin/dolar paritesi 1,2170 ve dolar/yen paritesi 133,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9530 liradan, avro 18,2920 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.765,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 99,1 dolardan işlem görüyor.