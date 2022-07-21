Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 2.522,12 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,07 puan değer kaybetti.

Dün 2.525,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,32 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 2.528,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.513,63, en yüksek ise 2.535,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,42 ve sanayi endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Ford Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.684,3 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0180, sterlin/dolar paritesi 1,1940 ve dolar/yen paritesi 138,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,6720 liradan, avro 17,9940 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.684,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 4,1 azalışla 98,8 dolardan işlem görüyor.