Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,41 artışla 2.439,75 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,32 puan değer kazandı.

Perşembe günü 2.382,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,15 puan ve yüzde 1,39 değer kaybederek 2.415,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.401,91, en yüksek ise 2.442,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 2,92, teknoloji endeksi yüzde 0,83 ve hizmetler endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Sasa Polyester, Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.722,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0160, sterlin/dolar paritesi 1,1980 ve dolar/yen paritesi 138,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,5070 liradan, avro 17,7820 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 1.722,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,1 artışla 100,2 dolardan işlem görüyor.