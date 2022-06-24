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Piyasalarda gün ortası

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 2.537,37 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 2.537,37 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,84 puan değer kaybetti.

Dün, 2.543,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,55 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 2.554,76 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.532,00, en yüksek ise 2.558,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,64 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,45 ve hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sanayi endeksi ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Odaş Elektrik oldu.

Altının onsu 1.827 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,58, bileşik getirisi yüzde 24,97 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2300 ve dolar/yen paritesi 135,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,3660 liradan, avro 18,3230 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.827 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 yükselişle 108 dolardan işlem görüyor.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

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