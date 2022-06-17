Borsa ilk yarıda yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik değer kazandı.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik değer kazandı. Endeks 22,52 puan artışla 2.507,88 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi ise yüzde 1,12 değer kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi