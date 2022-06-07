Piyasalarda gün ortası - Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 azalışla 2.639,51 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,60 puan değer kaybetti.

Dün 2.648,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,94 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 2.650,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.633,22, en yüksek ise 2.656,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 0,29 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, sanayi endeksi yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Tofaş Türk Otomotiv Fabrikası, Karsan ve Sabancı Holding oldu.

Altının onsu 1.847 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,10, bileşik getirisi yüzde 26,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 132,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,7490 liradan, avro 17,8820 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.847 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 düşüşle 118,3 dolardan işlem görüyor.