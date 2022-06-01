Piyasalarda gün ortası - Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artışla 2.585,11 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,02 puan değer kazandı.

Dün 2.547,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,18 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 2.554,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.5554,28, en yüksek ise rekor seviye olan 2.585,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 1,81, sanayi endeksi yüzde 1,29 ve teknoloji endeksi yüzde 2,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükseldi, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D) Grubu, Hektaş ile Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Altının onsu 1.831,6 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,22, bileşik getirisi yüzde 25,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 129,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,4470 liradan, avro 17,6590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.831,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 artışla 117,1 dolardan işlem görüyor.