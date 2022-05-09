Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 2.463,24 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,52 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.458,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,25 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 2.462,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.456,55 ve en yüksek 2.480,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,44 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,34 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.864 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,08, bileşik getirisi yüzde 23,30 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0527, sterlin/dolar paritesi 1,2315 ve dolar/yen paritesi 131,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,9940 liradan, avro 15,7860 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 azalışla 1.864 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,1 değer kaybıyla 110,1 dolardan işlem görüyor.