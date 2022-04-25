Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 azalışla 2.468,13 puana düştü.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,37 puan değer kaybetti.

Cuma günü 2.472 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,02 puan artarak 2.472,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.427,60, en yüksek ise 2.480,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,82 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 1,30 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Şişe ve Cam Fabrikaları, Akbank ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.917 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 128,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7690 liradan, avro 15,8470 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 düşüşle 1.917 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,7 değer kaybıyla 101,7 dolardan işlem görüyor.