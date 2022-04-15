Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 2.478,82 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,41 puan değer kazandı.

Dün 2.475,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,59 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 2.479,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.471,73, en yüksek ise 2.484,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,53, mali endeks yüzde 0,11 ve sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Sabancı Holding ve Şişecam oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,17, bileşik getirisi yüzde 22,29 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0810, sterlin/ Dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi 126,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6370 liradan, avro 15,8300 liradan satılıyor.