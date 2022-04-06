Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazandı. Endeks 8,14 puan artışla 2.334,43 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 21,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,44 değer kazandı. - İSTANBUL

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi