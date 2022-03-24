Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 artışla 2.192,49 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,39 puan değer kazandı.

Dün 2.183,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,67 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 2.184,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.182,73, en yüksek ise 2.199,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,34 gerilerken, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.943 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,60, bileşik getirisi yüzde 26,12 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,3180 ve dolar/yen paritesi 121,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8460 liradan, avro 16,3160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.943 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 118 dolardan işlem görüyor.