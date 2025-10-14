Piyasalarda Gazze'nin Ateşkesi'nin Etkileri ve Yatırım Stratejileri

BULLS Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, dünyada gündemin Gazze'deki ateşkes ve liderlerin bir araya gelmesiyle yeniden şekillendiğine dikkat çekti. Barışık, "Gazze'deki savaşın bitmesi, hem insani hem finansal piyasalar için çok olumlu. Liderlerin bir araya gelmesi ve Türkiye'nin garantör ülke olarak öne çıkması, jeopolitik risklerin azalması açısından da tarihi bir adım. Bu gelişme, CDS'lerde bir düşüş ve özellikle havacılık sektöründe performans artışı gibi etkiler yaratacaktır. Her savaşın bitmesi piyasalarda olumlu bir hava taşır; Gazze'de anlaşmaya varılması ve bir toparlanma sürecinin başlaması hem ekonomik hem de insani açıdan önem taşıyor" değerlendirmesini yaptı.

Barışık, "Ay başından bu yana Borsa İstanbul'da ciddi bir geri çekilme oldu; özellikle bankacılık hisselerinde yüzde 10'luk bir kayıp yaşandı. Enflasyondaki yukarı yönlü sürpriz sonrası Merkez Bankası'nın faiz indiriminde yavaşlaması bankacılık endeksinde satış baskısı yarattı. Son günlerdeki olumlu haber akışlarıyla, başta gayrimenkul, çimento ve havayolları olmak üzere yoğun satış baskısı altında kalan hisselerde bir toparlanma bekliyoruz" dedi.

Merkez Bankası'nın 23 Ekim'deki faiz kararı ve ardından gelecek enflasyon raporu sunumlarının piyasalara yön vereceğini ifade eden Barışık, "Yıl sonuna kadar yatay ve tepkisel hareketler öne çıkabilir. Olumsuz kararlarda ise anlık satış baskısı ardından risklerin fiyatlandığı bir toparlanma dönemi yaşanabilir. Kur cephesinde ise Merkez Bankası'nın güçlü rezervleri ve iletişimi sayesinde büyük volatilite beklemiyoruz. Fonlarda ise yatırımcıların döviz pozisyonunda hafif geçişi görünse de mevduattan çok fonlara hızlı bir kayma beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

'KISA VADEDE ANLIK BİR SATIŞ BASKISI VEYA OLUMLU BİR HAREKET GÖRÜLEBİLİR'

Murat Barışık sözlerine şöyle devam etti:

"Ekim ayı bence zor geçecek ayardan bir tanesi; en azından bu şekilde hafif tepki alımıyla geçecek bir dönem olacak. Önümüzdeki dönemde Ekim'den sonra, bu kadar haberin arkasından bir toparlanma ve yıl sonu rallisi gibi ufak çapta bir hareketlilik olabilir. 24 Ekim'e ilişkin ise karara nasıl tepki verileceği kritik olacak; olumsuz bir hareketlilik olması durumunda piyasa bunu bir miktar fiyatlamış durumda. Kısa vadede anlık bir satış baskısı veya olumlu bir hareket görülebilir; sonrasında risklerin fiyatlanmış olması nedeniyle piyasada yavaş yavaş bir toparlanma hareketi başlar. Ekim ayı piyasa açısından volatilesi yüksek ve yakından takip edilmesi gereken bir dönem olarak öne çıkacak."

'KASIM AYI BİLANÇOLAR AÇISNDAN HAREKETLENECEK'

Kasım itibarıyla finansallar ve bilançolar açısından bir hareketlilik beklendiğine değinen Barışık, "Ekim ayı medyatik ve siyasi haber akışlarının finansalları gölgeleyeceği bir dönem olabilir. Kasım ile rasyonel analizlerle birlikte piyasanın daha dengeli bir bakış açısına döneceğini düşünüyorum. Yıl sonu rallisi potansiyel olarak ufak çaplı da olsa yaşanabilir" diye konuştu.

Barışık son olarak yatırımcıların dikkatli olmaları yönünde uyararak "Hisse senedi yatırımcısı uzun vadeli yatırım yapmayı tercih etmeyi düşünebilir; şu anda orta ve uzun vadeli risk almak için uygun bir seviyedeyiz gibi görünüyor. Kurda ve Merkez Bankası'nın politikasında büyük bir sürpriz beklemiyoruz, rezervlerin güçlü seyri stabil bir ortam yaratıyor" dedi.