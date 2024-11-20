Piyasalar Yarın Açıklanacak Faiz Kararını Bekliyor... Merkez Bankası Faizi Sekizinci Kez Sabit Tutacak Mı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı politika faizi kararını yarın açıklayacak. Merkez Bankası, nisan ayından beri politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutuyor. Piyasalar yarın faizin sekizinci kez sabit tutulmasını bekliyor.

TCMB, kasım ayı politika faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Piyasaların gözü yarın faiz kararında olacak.

Merkez Bankası 2023 haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ve kasım aylarında da 500'er, aralık ve ocak aylarında 250'şer olmak üzere 8 toplantıda toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. 2024 Şubat ayındaki yılın ikinci faiz kararında faizin sabit tutulması ile toplam 3 bin 650 baz puan faiz artış serisi devam etti. Mart ayında faiz 500 baz puan arttırılarak politika faizi yüzde 50'ye çıkarıldı. Nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayında ise politika faizi sabit tutuldu. Merkez Bankası, Haziran 2023'te hükümet kurulduğundan beri 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yaptı.

Böylece, Merkez Bankası sekiz aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutuyor.

TCMB'nin kasım ayına yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; piyasa katılımcılarının faiz beklentisi ise yüzde 50 olarak tespit edildi.

Erdoğan: "İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri kasım ayında faizin indirilmesine yönelik bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Piyasaların gözü kulağı yarın Türkiye'nin 2025 yılına faiz indirimiyle girip girmeyeceği konusunda Merkez Bankası'nda olacak.