Piton Döner ikinci şubesini açıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piton Döner ikinci şubesini açıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Piton Döner ikinci şubesini açıyor

Adana'da yaptığı metrelik dönerlerle ünlenen 'Piton Döner' 1 ay içerisinde kentteki ikinci şubesini açacak.

Adana'da yaptığı metrelik dönerlerle ünlenen 'Piton Döner' 1 ay içerisinde kentteki ikinci şubesini açacak.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak 'piton döner' adını koydu.

Sosyal medya sayesinde de binlerce kişiye ulaşan Taş, artan taleplere cevap vermek amacıyla Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'na şube açmaya karar verdi.

Hazırlıkları hızla devam eden şube 1 ay içerisinde açılacak. Irak'ın başkenti Bağdat'ta şube açacaklarını söyleyen Mehmet İkram Taş, Bağdat'taki şubenin de tadilatının devam ettiğini söyledi. Taş, "1 ay içerisinde Turgut Özal Bulvarı'ndaki şubemiz faaliyete başlayacak. İnşallah yaz bitmeden Bağdat'ı da 'Piton Döner' ile buluşturacağız" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Seyhan Bağdat Adana Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title